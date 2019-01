Politiet advarer bilister om isras i Stjørdal og Meråker

Innstiller ferjeavganger for å teste ladetårn på Flakk-Rørvik-ferjene

Styrelederen reagerer på Bjørnebye-samtale med Horneland i august: - Et grovt overtramp

Mistenker at brann i Orkanger var påsattt

Her er årets vinner av Liv Ullmann-prisen

John Arne Riise blir sportsdirektør i utenlandsk klubb: Åpner for å hente norske spillere

Innstiller ferjeavganger for å teste ladetårn på Flakk-Rørvik-ferjene

Mistenker at brann i Orkanger var påsattt

Saken oppdateres.

En politipatrulje har ryddet isblokker ut av veien ved Renå i Meråker fredag kveld.

Det har gått flere ras på E 14 på strekningen Flora i Stjørdal - Renå i Meråker, og det ser ut til at det kan komme mer, skriver Trøndelag politidistrikt på Twitter.

Politiet er på stedet og vurderer forholdene. Billister i området bes være varsomme, advarer politiet.

- Ny vurdering

- Vi har obsevert at det er en del is høyere oppe, som ikke har løsnet. Derfor har vi bedt Vegtrafikksentralen om å ta en ny vurdering av om veien fortsatt skal holdes åpen, sier innsatsleder i politiet, Veronika Hammer, like før klokka 23.

Hun forteller at de største isblokkene som har rast foreløpig har havnet langs veien, mens mindre isblokker ligger på veien.

Klokken 23.30 opplyser operasjonssentralen ved Trøndelag politidistrikt på Twitter at en entreprenør har vurdert at veien kan holdes åpen natt til lørdag.

- Det blir tatt en ny vurdering i morgen, da i samråd med geolog, heter det i meldingen.

Steinras Verdal

Tidligere fredag kveld fikk politiet melding om et steinras i Jamtlandsvegen ved Vaterholmen i Verdal.

Raset viste seg å være ryddet av veien før politi og entreprenør ankom. Det var ikke av betydelig størrelse, skriver politiet på Twitter.