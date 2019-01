Bjørgen vant utøverpris for siste gang: – Litt vemodig

Saken oppdateres.

Kvinnen ble Joker-millionær da hun vant premien på 2 851 000 kroner.

- Jeg har faktisk ikke ord, det er helt vannvittig. Jeg er helt beyond lykkelig. Tusen takk! JUHUUU, sa den glade kvinnen skriver Norsk Tipping i en pressemelding.

Kvinnen ble trukket ut og vant inngangssummen på 570 000 kroner, men håpet selvfølgelig på å vinne mer. Det gjorde hun da Ask trakk ut Jokeren på det andre tallet, skriver Norsk Tipping videre.

Champagnen er åpnet

- Nå skal jeg bli gjeldfri og reise til Italia. Jeg er fortsatt litt satt ut og greier ikke å tenke helt klart, men det kommer seg nok. Champagnen er allerede åpnet, for jeg var så lykkelig over å ha vunnet 570 000 i inngangspremie at jeg poppet champagnekorken umiddelbart, sa Orkanger-kvinnen til Norsk Tipping.

Hun ønsker å være anonym.

3 vant 15 millioner

I tillegg vant tre Lotto-spillere fem millioner kroner hver, til sammen 15 millioner, med sju rette i årets første Lotto-trekning. Ingen av disse er hjemmehørende i Midt-Norge.

