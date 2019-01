Forfatteren forteller historien om et liv som virker usannsynlig i all sin galskap, rus, heftige ekteskap, reiser og flukt 6

To barn og to voksne i utforkjøring i Namdal

Saken oppdateres.

Ifølge Politiet i Trøndelag på twitter skal utforkjøringen ha skjedd rett nord for Sjøåsen sentrum i Namdal.

- Det skal ha vært to barn og to voksne involverte i utforkjøringen. Vi har ikke ankommet stedet, men brann og redning har rapportert at det ikke er synlige personskader. Ett av barna skal ha fått et lite kutt i fingeren, forteller operasjonsleder Anlaug Oseid.

Bilen ligger på taket tre-fire meter utenfor veien, opplyser Oseid, og personene har kommet seg ut. Airbag var ikke utløst.

- Politiet har ennå ikke ankommet ulykkesstedet, men vi har fått melding om at det er veldig glatt i området, fortsetter Oseid.