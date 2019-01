To stoppet for ruskjøring i natt

Saken oppdateres.

Punkteringene skyldes trolig et hull i veien, like nord for Soknedal sentrum, skriver Trøndelag politidistrikt på Twitter like før klokka 18.30.

Operasjonsleder Bernt Tiller ved Trøndelag politidistrikt sier til Adresseavisen at de har fått melding om at tre biler har punktert.

Entreprenør er på tur til stedet for å utbedre feilen.