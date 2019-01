Mistet isopor fra last og knuste bilrute

Sandra (24) fra Trondheim har over 100 000 følgere: - Å bli gjenkjent som «fitnessandra» på McDonalds var ikke så kult

Saken oppdateres.

Det er mandag morgen lange køer på fylkesvei 950 Malvikvegen (gammelveien) fordi Væretunnelen er steng i begge retninger.

Blant annet står trafikken i begge retninger ved Malvik videregående skole etter det Adresseavisen får opplyst.

- Kan ta litt tid

Statens vegvesen oppgir at Mesta har rekvirert en feiebil som skal kjøre igjennom før tunnelen kan åpnes for trafikk igjen.

- Feiebilen står på tempe og må først komme seg til tunnelen, så dette kan ta litt tid, sier Svein Grytdal som er trafikkoperatør i Vegtrafikksentralen klokken 9.05.

Knust rute

Tunnelen ble stengt etter at en biol eller varebil med henger mistet en del isopor i veien. Bilen bak skal ha fått knust ei rute da lasten på bilen foran ramlet av, melder politiet på Twitter. Men politiet har verken snakket med bilfører som mistet isopor eller føreren av bilen som skal ha fått knust bilruta, sier operasjonsleder Anlaug Oseid. Begge hadde kjørt fra stedet før politipatruljen kom. Det er andre som har meldt fra om den knuste ruta.

Politiet ber fører som har mistet mye isopor i tunnelen om å melde seg.

- Det vi vet, er at det er masse isopor inne i tunnelen, sier operasjonslederen hos politiet.

Tunnelen er stengt inntil videre, og det er omkjøring om Vikhammer. Det er lange køer på stedet, opplyser bilister på vei mot Trondheim i morgentrafikken. Det blir nå ryddet opp inne i tunnelen.

Ifølge en tipser som tok turen over Bostad via Væretrøa og Ranheim var det ikke kø der, og det kan vøre en alternativ rute for de som skal kjøre inn mot byen.

#Væretunnelen En bil/varebil med henger har mistet endel isopor i vegbanen i tunnelen retn. Stjørdal. Skal ha knust ei rute på en bil som kom bak. Politiet undersøker. Tunnelen er stengt inntil videre. VTS varslet — Politiet i Trøndelag (@PolitiTrondelag) January 7, 2019

Ev 6 Væretunnelen. Midlertidig stengt på grunn av gjenstander i vegbanen. Entreprenør på veg. — Vegtrafikksent. midt (@VTSMidt) January 7, 2019

