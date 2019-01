Boligbrann på Frøya

Saken oppdateres.

Klokken 19.47 fikk politiet melding om åpne flammer i en enebolig i Dyrvik på Frøya. Alle beboere hadde evakuert.

Det forteller operasjonleder Stig-Roger Olsen i Trøndelag politidistrikt.

Han opplyser at brannvesenet kom til stedet ikke lenge etter meldingen, og at brannen da var slukket.

- De går nå gjennom boligen med varmekamera, for å se om det er muligheter for at det kan ta seg opp på noe vis, sier Olsen.

Ifølge ham er ingen personer skadd i forbindelse med brannen. Den skal ha startet ved inngangspartiet på eneboligen, og brannen kan ifølge Olsen ha startet som følge av aske som ble satt på utsiden av boligen.

Politiet oppretter sak.