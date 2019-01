Saken oppdateres.

Veitrafikksentralen i Midt-Norge opplyste at veien var stengt klokken 21.12 onsdag kveld.

De opplyste samtidig at en tungbilberger er på vei til stedet fra Tynset. Klokken 22.20 opplyste Veitrafikksentralen at vogntoget hadde kommet seg videre, og at veien nå var åpen.