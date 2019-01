Tilbakekaller trøndersk rakfisk etter å ha påvist botulisme

Vår nye boligrobot gjør at du kan lese flere boligsaker på adressa.no

Over 33 000 hjortedyr testet for skrantesyke i 2018

Fredag kom det en pressemelding fra Mattilsynet om at en person fra Trøndelag har fått påvist botulisme. De mistenker at det skyldes inntak av rakfisk.

- Bakterien ble påvist på torsdag, og vi gjør tiltak i dag i samråd med Mattilsynet, forteller daglig leder i Torpet Fiskeoppdrettsanlegg på Røros, Erik Strickert.

- Solgt i store deler av Trøndelag

Han forteller at de ikke tidligere har fått påvist denne bakterien etter inntak av deres rakfisk.

- Den er solgt i store deler av Trøndelag, sier han.

«Torpet Fiskeoppdrettsanlegg AS ber om at de som har kjøpt fisk kaster den eller leverer den tilbake der den er kjøpt», heter det i en pressemelding.

Det er ikke meldt om flere sykdomstilfeller.

Ett dødsfall

Ifølge Norsk helseinformatikk, er de vanligste smittekildene rakfisk og spekemat.

Botulisme kan potensielt være en alvorlig forgiftning. Bakterien er dog vanlig og i seg selv helt ufarlig, ifølge Norsk helseinformatikk.

«Ved de alvorlige forgiftningene oppstår en økende muskelsvakhet som etter hvert også kan omfatte pustemusklene, noe som kan føre til åndedrettsstans og død», heter det på deres nettsider.

I perioden 1977 til 2017 er det påvist 76 tilfeller av botulisme, og ett dødsfall.

Vanskelig å påvise

Jan Kåre Bjørkås, avdelingssjef for Mattilsynet i Gauldal, forteller at botulisme oppstår under produksjonsprosessen av rakfisken.

- Det er både temperatur og saltinnhold i fisken som vanligvis gjør at bakterien ikke formerer seg, sier han, og legger til at god hygiene under sløying og videre håndtering av fisk også er viktig.

Han forteller at de framover vil følge opp saken for å finne ut av hva som har sviktet i prosessen i dette konkrete tilfellet. Bjørkås understreker at de ikke har klart å påvise botulisme i denne rakfisken etter å ha tatt prøver.

- Det er vanskelig å påvise fordi innholdet i hver enkelt fisk kan variere. Hvis flere spiser av samme fisk, kan bare én av dem bli syk, sier han.

