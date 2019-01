13 000 flere reiste over Værnes i 2018

Skuffelse for langrennskvinnene

I rene tall var det tilsammen 4 441 719 reisende til og fra Værnes i hele 2018. Det var 13 000 flere enn i 2017, noe som gir en beskjeden vekst på 0,3 prosent for hele fjoråret. Innenlandstrafikken økte med 0,8 prosent, mens utenlandstrafikken faktisk gikk tilbake med 1,0 prosent.

- Vi forventer større vekst i 2019 enn i fjor. Det skyldes flere ting. Blant annet at Sas har økt kapasiteten med 90.000 seter for året, sier lufthavndirektør Marit Helene Stigen.

Flyselskapet Norwegian kuttet våren i 2017 i sitt tilbudet til og fra Værnes. Det kan du lese om her.

Fly til Thailand i år og neste år

Stigen viser til at Sas gjør ruteendringere på rutene til og fra København, Stockholm, Stavanger, Oslo og Nord-Norge. Samtidig gjør flyselskapet Norwegian endringer på sin London-rute til det som skal være et bedre tidspunkt. I sommer kommer også flere nye charter-destinasjoner. Apollo vil hver lørdag i sommermånedene fly til Albania, mens TUI har Montenegro på sitt charterprogram fra Værnes i sommer. Sistnevnte er også allerede i gang med charterturer direkte til Thailand fra Værnes. Den første Dreamlineren fra TUI landet nå i januar.

- Vi har fått bekreftet at dette tilbudet også vil fortsette i 2020, sier Stigen.

I tillegg blir det også flere avganger til Tyrkia i sommer fra Værnes. Dette er det Tyrkiareiser som er arrangør for.

Oslo øker

Den virkelig tunge ruta til og fra Værnes er Trondheim-Oslo. Ruta er en av de tyngst trafikkerte i Europa. I tredje kvartal i fjor var den helt oppe på fjerdeplass over de mest trafikkerte flyturene i Europa. Både i 2017 og i fjor reiste over to millioner reisende på strekningen. I fjor økte trafikken med tre prosent.

- Vi har stor kapasitet på denne ruta og den øker. Den brukes av mange forretningsreisende. I tillegg er Oslo er et nav for mange som skal reise videre, sier lufthavndirektøren.

Færre til utlandet i 2018

Mens det var vekst i innenlandstrafikken i fjor gikk utenlandstrafikken ned med én prosent. Stigen tror endringene som skjer nå, der Sas øker kapasiteten vil bøte på dette. Hun tror på vekst i utenlandstrafikken.

- Amsterdam, København og Stockholm er de tre store rutene våre. Nå økes kapsiteten på de to siste, sier Stigen.

Avinor har imidlertid vært klar på at det «butter i mot» på flere hold på Værnes, når det gjelder deres arealbehov for å utvikle flyplassen videre. Det kan du lese mer om her.

- Det har stadig vært ønsker om ruter til Paris og Tyskland, skjer det noe rundt dette?

- Luftfartsforumet har vært klare på at Tyskland står øverst på ønskelisten. Vi mener det finnes et potensial her, knyttet til turisme i landsdelen. Vi har en mindre andel flyreisende turister inn til vår region, enn flere andre steder. Vi har god dialog med flyselskapene, men det er opp til dem hva de velger å gjøre, sier Stigen.