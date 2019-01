To trailere kolliderte på E6

Bekymret for Carlsen

Saken oppdateres.

De varslet om hendelsen på Twitter klokken 16.14 lørdag ettermiddag.

De skriver at to trailere har kollidert. En skal ha havnet utfor veien, mens den andre står i veibanen.

Klokken 16.55 skriver politiet at personene i bilene ikke skal ha blitt alvorlig skadet.

- En trailer fikk sleng på hengeren, og traff møtende vogntog i fronten, skriver de.

Ulykken skal ha skjedd ved Smalåsen i Namsskogan.

Politiet opplyser at E6 er åpen i et kjørefelt, og at det er manuell trafikkdirigering på stedet.