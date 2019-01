Fire personer involvert i trafikkulykke på Hitra

Saken oppdateres.

Politiet varslet om hendelsen klokken 19.04 søndag.

Operasjonsleder Ole Petter Hollingen ved Trøndelag politidistrikt sier at de har fått melding om at to biler har kollidert i en sving. Han sier at det skal være til sammen fire personer i bilene, og at de har fått melding om at noen har smerter i nakken etter ulykken.

Like etter klokken 20 melder operasjonsleder:

- Én person er sendt i ambulanse til Orkdal sjukehus. Tre personer er sendt i drosje til sykehuset for observasjon, sier operasjonsleder Ole Petter Hollingen.

Ingen er meldt alvorlig skadet, ifølge politiet.

Vegtrafikksentralen i Midt-Norge opplyste at fylkesvei 714 var stengt på grunn av ulykken, og klokken 20.50 varslet politiet om at trafikken var åpnet for normal ferdsel igjen.