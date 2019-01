Syklist i 80-årene kjørt til sykehus etter påkjørsel

Mari Eide rørt etter pallplass: – Jeg er veldig glad for at vi klarer dette etter en så tøff høst

Saken oppdateres.

Politiet i Trøndelag meldte om hendelsen på Twitter klokken 17.07 søndag.

Operasjonsleder Ole Petter Hollingen ved Trøndelag politidistrikt sier at mannen var på sykkel, og at han ble påkjørt da han skulle krysse veien i et gangfelt.

Mannen var ved bevissthet etter hendelsen, men skal ha fått skader i ryggen. Hollingen sier at skadeomfanget er ukjent, men at han ble kjørt til sykehuset i Levanger.

Sjåføren av bilen var en mann i 20-årene.

- Det ble tatt beslag i førerkortet, og det er opprettet sak, sier Hollingen.

Det skal ikke ha oppstått trafikkproblemer på stedet som følge av ulykken.