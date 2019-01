Overrasket over Solskjærs tøffe side

PUB søndag 12.00: Sju tips for å bli kvitt uvaner

Dobbeltseier for langrennsherrene

Mari Eide rørt etter pallplass: – Jeg er veldig glad for at vi klarer dette etter en så tøff høst

Her er Ranheims vinterkjøp: Jakter én spiller til

Mistanke om promillekjøring etter at bil havnet i grøfta

Ung mann mistenkt for seksuelt overgrep i Oppdal

Her er Ranheims vinterkjøp: Jakter én spiller til

Saken oppdateres.

Politiet i Trøndelag meldte om hendelsen på Twitter klokken 17.07 søndag.

De skrev at en syklist er påkjørt.

Klokken 17.07 skriver politiet at en voksen mann er påkjørt. De skriver at han er bevisst, og at han får behandling av helsepersonell.

Politiet opplyser også at de etterforsker saken.

Det skal ikke være trafikkproblemer på stedet som følge av ulykken.