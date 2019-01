Båtbrann i Hommelvik

Hevdet at sexdukke som lignet på et barn var julegave til seg selv

Saken oppdateres.

Nødetatene har rykket ut til stedet. Både brannvesen og politi er på plass, melder politiet på Twitter. Brannen skal være i to båter som ligger i Malvik båtforenings småbåthavn ved Solbakken i Hommelvik.

Et vitne Adresseavisen har snakket med forteller om mye svart røyk.

- Brannen er ytterst på småbåthavna. Det ser ut som om det er to båter som brenner. Nå er det lagt ut slanger fra land og 100 meter utover for å slukke, sier Adresseavisens frilansfotograf, Erling Skjervold, som er på stedet.

Følg vår dekning av uværet i vårt livestudio

Han forteller at røyken driver inn mot bebyggelsen mellom Solbakken og Hommelvika.

Vaktleder Frank Hansen ved Midt-Morge 110-sentral forteller at de har sendt to brannbiler fra Trondheim som støtteressurs, i tillegg til redningsbåten «MS Anne Kathrine».

- Det begynte å brenne i den ene båten, og så spredde det seg til en nærliggende båt. Det er full overtenning i den ene båten. Det er ingen som er skadd, sier han.

Han forteller at brannvesenet er i ferd med å få kontroll, men at de har et vanskelig vær å forholde seg til.

