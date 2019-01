Saken oppdateres.

Bane Nor meldte at det var forsinkelser på Nordlandsbanen mellom Levanger og Bergsgrav. Like etter klokken 7 melder Banenor at trafikken går normalt, men at det fortsatt må regnes med noen forsinkelser.

Ifølge vitner på stedet skal det ha vært snakk om en hjullaster på sporet.

Berørte toglinjer er "NSB Regiontog Trondheim S - Bodø" og "NSB Regiontog Trondheim S - Steinkjer"