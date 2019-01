Sendte hjem skoleelevene på grunn av strømbrudd

Sunnmøring dømt til tolv og et halvt års fengsel for nettovergrep

Saken oppdateres.

Ved Skaun ungdomsskole har elever og foreldre fått beskjed om at skolen blir stengt og at elevene må dra hjem på grunn av strømbruddet. Det bekrefter rektor Erlend Moen til Adresseavisen.

Meldingen om strømbruddet ble lagt ut på Trønderenergis nettside klokken 10.54. Like etter klokken tolv ble elevenes foresatte varslet om stengingen av skolen, av skoleledelsen, via den digitale meldeboken.

- Vi har sendt ut melding om at vi avslutter skoledagen. Grunnen er at det er antydet at det kan ta tid før strømmen er tilbake. Vi anser det for utrygt for elevene når det er mørkt, sier Moen.

Like etter 12.00 er elvene på vei hjem.

- Vi har gode avtaler med Atb, så det ordner seg greit med transport, sier Moen.

Slo ut strømmen flere steder

Kommunikasjonsrådgiver Tore Wuttudal i Trønderenergi forteller at de har hatt en rekke strømutfall som følge av uværet.

Klokken 12.00 er 1408 av deres abonnenter uten strøm.

- Akkurat nå har vi et stort utfall i området Børsa og Buvika. Men der har vi funnet feilen og jobber med å få ordnet det. Det er et tre som har falt ned på linja, så vi har folk som skal fjerne det, sa Wuttudal til Adresseavisen klokken tolv.

Han sier de fleste abonnentene i området trolig får strømmen raskt tilbake etter dette.

Ca klokken 13.00 har abonnentene i Skaun fått strømmen tilbake.

Blir uten strøm i flere timer

- Akkurat nå har vi også noen få abonnenter på Flakk som er uten strøm. Vi har også hatt utfall ved Jonsvatnet og i området ved NTNU-Dragvoll, sier Wuttudal.

Han sier de fikk problemer i natt etter tordenværet, noe de var forberedt på etter værvarslet. Spesielt hardt gikk det ut over Åfjord der flere transformatorer ble slått ut av lyn. Klokken tolv var 86 abonnenter i områdene Grøttingen, Sørbotten og Tørrhogg fortsatt uten strøm.

- Der vil det ta noen timer før alle får strømmen tilbake, fordi det er tre transformatorer som fortsatt er slått ut og det må skiftes deler, sier Wuttudal.

