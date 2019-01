Brann i enebolig på Orkanger

TIL vurderer byttehandel for å selge Åsen

Midt under barnebursdagen dukket ei gaupe opp Byåsen

Sterke reaksjoner i flyktningdebatt: - Vi nordmenn har en idé om at når noe er galt, kan vi gi penger

Giske presset på for snarlig Ap-løsning

Extra-lykke for stjørdalskvinne

«Ut og stjæle hester» blir Kosmorama-film: - Å lage film av den er å be om bråk

Mann dømt for hat og trusler mot Hadia Tajik

Sterke reaksjoner i flyktningdebatt: - Vi nordmenn har en idé om at når noe er galt, kan vi gi penger

Extra-lykke for stjørdalskvinne

«Ut og stjæle hester» blir Kosmorama-film: - Å lage film av den er å be om bråk

Saken oppdateres.

Nødetatene rykker ut til melding om brann i enebolig i Rømmesbakkan på Orkanger. Det melder politiet i Trøndelag på Twitter klokka 20.06.

- Bekreftet brann i boligen. Alle beboere skal være ute, slukningsarbeidet og gjennomsøk av boligen ved røykdykkere er igang, melder politiet litt senere.

- Det er bekreftet at det ikke er folk inne i huset. Det var folk hjemme da det begynte, og de meldte fra da de hørte et smell, så så de at var brann, sier operasjonsleder Trond Volden ved Trøndelag politidistrikt.

Ingen er skadd.

- Brannvesenet prøver å slukke, og politiet avhører de som var hjemme da brannen startet. Det er ingen mistenke om at det er påsatt, sier operasjonslederen.

- Brannen er slukket. En restverdiredningsbil er på vei fra Trondheim. Et vaktlag fra Orkanger er på stedet, sier vaktleder Fred Mæhlen ved Trøndelag brann- og redningstjeneste til adressa.no like før klokka 21.30.