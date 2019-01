Extra-lykke for stjørdalskvinne:

Saken oppdateres.

- Er det no' lureri? spurte mannen Norsk Tippings oppringer.

Men det var det ikke. Telefonen kom fra Hamar, og kvinnen fra Stjørdal fikk muligheten til å vinne 2 millioner kroner. Selv var ikke kvinnen med via telefon, men etter trekningen var over var det klart at ett av tallene som kvinnen hadde på spillerbrettet dukket opp som det femte tallet under Extra-trekningen.

LES OGSÅ: - Nå skal jeg bli gjeldfri og reise til Italia

Premien ble dermed på 985 390 kroner.

- Å herregud, jeg vet ikke om jeg får sove i natt, var den spontane reaksjoner fra den nybakte Extra-millionæren.