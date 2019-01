Politiet advarer om svært vanskelige kjøreforhold

For ett år siden sa Karianne (31) opp jobben og flyttet til bygd med 800 innbyggere. Så angret hun

En eller to biler kan være tatt av snøskred i Geiranger

Saken oppdateres.

Ifølge politiet står et vogntog på tvers og sperrer hele veien like etter Svean bru mot Klæbu sentrum. Politiet og entreprenør er på stedet.

- Bergingsbil er på vei og det vil nok løse seg ganske raskt, sier operasjonsleder Ole Petter Hollingen ved politiets operasjonssentral.

Uhell etter uhell

Bare den siste timen har politiet i Trøndelag meldt om tre ulike episoder der føret kan være medvirkende årsak til problemer.

En bil var involvert i en ulykke ved Ikea på Omkjøringsvegen. Og i Steinkjer står flere vogntog fast på E6.

Klokken 14.40 kom også melding om to ulike trafikkuhell på E6 i Levanger. Der har to biler kollidert ved Gråmyra og det oppsto raskt kø i begge retninger. Politiet har også fått melding om ytterligere ett trafikkuhell på E6 ved Magneten, rett sør for Levanger sentrum.

- Er trafikkforholdene spesielt vanskelige?

- Vi ser ikke selv ut, men ut fra meldingene vi får inn så er det vanskelig kjøreforhold. Det er spesielt yrkessjåfører som slikter med store kjøretøy på det glatte føret, sier Hollingen.

