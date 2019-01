Trafikkulykke i Nærøy

Ny rapport slår fast at innvandrere presser fattige nordmenn ut av arbeidslivet

Saken oppdateres.

Torsdag kveld melder politiet på twitter at to biler og to personer er involvert i en trafikkulykke fylkesvei 770 på Marøya i Nærøy.

- Politiet har akkurat kommet fram, og begge sjåførene er tatt med til legesjekk på Kolvereid. Det skal ha vært snakk om smerter etter bilbelte, og nakke- og hodesmerter, forteller operasjonsleder Anlaug Oseid, i Trøndelag politidistrikt.

Bilene sperrer litt av veien, og Vegtrafikksentralen er informert.

Begge innvolverte skal være menn i 20-årene.

- Det er som vi har informert om tidligere, veldig glatt på stedet, fortsetter Oseid.