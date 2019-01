Brøytebil har kjørt av veien og ut i skogen i Melhus

Da Magne Hoseth fikk det tøft, trådte Solskjær til: – Han gjorde alt for å hjelpe

Tatt med inn for blodprøvetaking

Det er politiet i Trøndelag som melder om utforkjøringen.

- Lastebil har kjørt av veien og ut i skogen. Skadeomfanget er ukjent, skriver politiet på Twitter klokken 09.42.

Uskadd

20 minutter senere oppdaterer politiet med følgende:

- Politiet er på stedet. Har fått kontakt med fører av bilen og han sier seg uskadd, men får ikke åpnet dørene på lastebilen.

I politiets siste tweet går det også frem at bilen står cirka 20-30 meter ute i skogen.

- Bilen må sikres

Når Adresseavisen snakker med operasjonssentralen like før klokken 10.30 er sjåføren fortsatt ikke tatt ut av lastebilen.

- Bilen må sikres før dørene åpnes, så den ikke sklir ned en bakke, sier operasjonsleder Ole Petter Hollingen ved Trøndelag politidistrikt.

Hollingen opplyser at lastebilen har materielle skader som tyder på at den har veltet rundt.

I tillegg til politiet er både brann og helsevesen på stedet. Utforkjøringen har skjedd i Brautaveien, ikke langt fra Hovin skole.

Arne Hovin bor like ved der utforkjøringen skjedde, og så at brøytebilen kom kjørende.

- Jeg så bilen kjørte opp bakkene her, og skjønte med en gang at han hadde kjørt galt. Det gikk tre minutter, så hørte jeg et smell i skogen. Da tok jeg traktoren min og kjørte bort med en gang, sier Hovin.

- Hvordan vil du beskrive veien her da?

- Det er bratt. I tillegg er det snø over isen, sier naboen.

Hovin ringte 113 med en gang han så hvordan det så ut på stedet. Han har fått opplysninger om at sjåføren var på vei til et bilverksted da det gikk galt.