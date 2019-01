Lærer uten førerkort kjørte skoleelever

«For lite tomatsaus, for mye sex og såpe» 4

Saken oppdateres.

Politiet på Lillehammer jaktet onsdag i flere timer på minibussen. Bussen var nemlig involvert i et trafikkuhell på E6 på Hjerkinn, og kunne ikke fremvise gyldig førerkort, melder avisa Opp.

Den andre føreren varslet derfor politiet.

- Ser alvorlig på

Først på Lillehammer fikk politiet stanset bussen.

- Vi forsøkte å fange opp minibussen på ferden nedover Gudbrandsdalen, men den kom helt til Lillehammer før den ble stoppet. Det viste seg at føreren ikke hadde førerkort overhodet. Dette er noe vi ser alvorlig på. Når man kjører rundt på en bil full av ungdommer, bør man ha papirene i orden, sier Sidsel Svarstad, operasjonsleder ved Innlandet politidistrikt til avisa Gudbrandsdølen/Dagningen (GD).

Føreren er nå anmeldt av politiet.

Sendte ny lærer

- Dette ser selvsagt skolen alvorlig på, sier rektor ved Orkdal videregående skole, Torkil Svorkmo Lundberg, til avisa Opp.

Ifølge avisa jobber skolen nå med å kartlegge hvordan en lærer uten førerkort kunne kjøre en skoleklasse i minibuss. Elevene som går i andre klasse ved alpinlinja, var på vei til alpinrenn i Hallingdal.

- Jeg kan ikke si så mye foreløpig, annet enn at vi fikk beskjed om forholdet i går ettermiddag. Vi må nå finne ut hvordan dette kunne skje, sier rektor Lundberg til Opp.

Han sier at sjåfører på skolens busser skal ha førerkort for minibuss og henger, men sier at dette til en viss grad er tillitsbasert.

En annen lærer reiste ned til Lillehammer for å frakte elevene videre.