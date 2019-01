Nå er de nye ferjene døpt

Saken oppdateres.

Det var storstilt dåp i kraftige snøbyger på Rørvik kai fredag ettermiddag da de to nye hybridferjene ble døpt.

Med korps som spilte, og høytidelig flaskeknusing fikk MF Munken og MF Lagatun offisielt navnene.

Stor begivenhet

- En skipsdåp er en stor begivenhet og denne gang enda større når to nye plug-in hybridferjer skal døpes samtidig. Det markerer et teknologisk og miljømessig skifte, skrev Grete Fuglem Tennås, administrerende direktør i FosenNamsos Sjø, i en pressemelding torsdag.

De nye hybridferjene skal betjene sambandet mellom Flakk og Rørvik i Trondheimsfjorden. FosenNamsos Sjø tok over ferjesambandet fra 1.januar, og derfor ble to nye plug-in hybridferjer anskaffet.

399 passasjerer

- Tilbudet til passasjerene og særlig pendlere blir godt tatt vare på, sa Fuglem Tennås til Adresseavisen like før jul.

Båtene har plass til 130 personbiler, 10 vogntog med last og 399 passasjerer. I tillegg ar båtene egne lekerom for barn, rom for hunder og et soldekk med 120 sitteplasser.

