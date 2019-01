30 personer vil bli kulturhussjef i Stjørdal

Hopp i havet, for et godt familiedrama! 6

Der finnes selvsagt også en lang rekke med rektorer, en kulturhussjef og flere mer eller mindre kjente kulturprofiler.

- Det er gledelig at vi har så mange gode søkere. Det er folk her med masse kompetanse. Jeg har plukket meg ut fire finalister som vil bli kalt inn på intervju i neste uke, sier kultursjef i Stjørdal, Jarle Førde.

Det var lokalavisen Bladet som først omtalte søkerlisten.

Overrasket over antallet søkere

Det store kulturhuset midt i Stjørdal sentrum var svært omstridt da det ble bygget, men har vært en gigantisk suksess siden åpningen.

Førde understreker at det nå er snakk om søkere fra hele landet. Det tolker han som et tegn på at kulturhuset Kimen og det som skjer i Stjørdal er blitt lagt merke til andre steder.

- Vi har fin spredning. Det tar jeg som et tegn på at vi har et godt rykte, sier Førde. Han er postivt overrasket over å ha så mange søkere.

- Det pleier det ikke å være til slike jobber, sier Førde

Tre hemmelige søkere

Stjørdal kommune gjennomfører selv hele ansettelsesprosessen, uten å bruke hodejegerfirma. Førde sier han allerede om et par uker håper å ha klart hvem som blir ny sjef for Kimen.

- Stillingen står ledig, så vi håper vedkommende kan starte så fort som mulig. I dag er det biblioteksjef Frank Nordby som er konstituert i stillingen, sier Førde.

Tre søkere har fått sine navn unntatt fra offentlighet. En person trakk seg som søker da han fikk avslag på kravet om å få navnet unntatt offentlighet på søkerlista.

Flere kulturpersonligheter

Blant de 30 søkerne finnes kulturhussjef Atle Fredagsvik, som i dag er ansatt i Støren Kulturhus, Gauldal Skole- og Kultursenter. Fredagsvik er bosatt i Trondheim.

Bente Smaavik Borge, er på listen titulert som rådgiver og produsent, men er kanskje mest kjent som sanger og musiker. Hun har blant annet samarbeidet musikalsk med ektemannen og TNT-musiker Victor Cito Borge.

Katarina Sederholm Hoff, som på 90-tallet var i norgeseliten i friidrett i mange år, er i dag idrettssjef i studentsamskipnaden SiT. Hun er bosatt i Stjørdal.

Terje Craig Furunes fra Stjørdal er godt kjent i Stjørdal og omegn som musiker og arrangør. På søkerlista står han titulert som leder Planning, Processes & Tool.

Rektor for Indre Fosen kulturskole, Svein Buan, også han bosatt i Trondheim, har også søkt jobben.

I tillegg til disse finnes en rekke andre mer eller mindre kjente kultur- og næringslivsnavn på lista.

Her er hele den offenlige søkerlista til stilingen som leder i kulturhuset Kimen:

Alver, Ivar (53) M seniorkonsulent, Gjettum.

Bakken, Sven-Kristian (45) M rektor, Stjørdal

Blekkan Nilsen, Christer André (31) M assistant shop mananger, Hell.

Borge, Bente Smaavik (54) K rådgiver og produsent, Ranheim.

Buan, Svein (46) M rektor Indre Fosen kulturskole, Tiller.

Fredagsvik, Atle (41) M kulturhusleder, Trondheim.

Fossland, Kjersti Sagmo Aalberg (43) K adjunkt med tilleggsutdanning, Trondheim.

Fridtjofsen, Brit B. (55) K lederstøtte - forskningsrådgiver og utreder, Jakobsli.

Furunes, Terje Craig (52) M leder Planning, Processes & Tool, Stjørdal.

Haugen, Steinar (49) M fagleder kultur, Trondheim.

Hoff, Katarina Sederholm (50) K Idrettssjef, Stjørdal.

Hveding, Anna (29) K pedagogisk leder, Malvik.

Karlsen, Roger (43) M administrativ leder NK, Trondheim.

Kjerkreit, Magne (57) M seksjonssjef, Stjørdal.

Kvernrød, Hilde Alice (54) K, general manager, Trondheim.

Moksnes, Jan Inge (38) M engasjert musiker, Frosta.

Morken, Magnus Teigseth (28) M, kontaktlærer Stjørdal.

Myran, Kjell Erik (53) M daglig leder – gründer, Stjørdal.

Osen, Kristian (48) M økonomisk rådgiver, Stjørdal.

Preus, Vibeke (45) K, førstelektor i teater og studieprogramleder, Volda.

Rolstad, Vivian (36) K servicemedarbeider, Hegra.

Simonkovits, Gabriel (39) M rigger, scenetekniker, installasjonsmontør, servicetekniker, Hommelvik,

Vårhus, Ingrid (43) K matmagiker, Hegra.

Waltin, Markus Husby (26) M tilkallingshjelp, Trondheim.

Aaknes, Martin Hallager (37) M daglig leder, Stjørdal.

Aasheim, Tale Annesdatter (26) K påkleder, Kongsberg.

Tre personer har fått navnet sitt unntatt offentlighet på søkerlisten. En person trakk seg som søker da han ikke fikk innvilget dette.