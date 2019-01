Sjåfør satt fastklemt etter ulykke på E6

- Det var hardere enn jeg trodde. Jeg fikk et lite sjokk da jeg startet.

Saken oppdateres.

Det var tre personer som var involvert i ulykken på E6 ved Fiskumfossen i Grong. Brannvesenet, ambulansepersonell og politi rykket ut til ulykkesstedet ved Namsen laksakvarium, og det ble raskt satt igang redning av en sjåfør som satt fastklemt i ene kjøretøyet.

- Det er en sjåfør som er fløyet til St. Olavs hospital, en annen person er kjørt med ambulanse til Sykehuset Namsos, mens en tredje ble sjekket av helsepersonell på stedet. Vedkommende er friskmeldt, sier operasjonsleder Bernt Tiller like før midnatt søndag kveld.

Politiet fikk først melding om at det var to vogntog som hadde kollidert klokka 21.26, men det ble etter hvert klart at det var snakk om tre vogntog som var involvert.

- Det er også meldt om diesellekkasje fra det ene vogntoget, sa operasjonsleder Stig-Roger Olsen i Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen rett før klokken 22.00.

- Hva vet dere om årsaken?

- Ikke mye fordi vi har vært inne i en redningsfase. Men politiet starter etterforskning, og krimteknikere og ulykkesgruppa til Statens Vegvesen er meldt, sier Olsen.

E6 ble raskt stengt i begge retninger. Det ble sendt krimteknikere og ulykkesgruppa fra Statens vegvesen rykket også ut.

- Nå venter vi på strøbil som skal være der rundt midnatt. Så vil vi etter hvert begynne å åpne veien, sier Tiller.