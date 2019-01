Sjekk lesernes blinkskudd av måneformørkelsen

Eggen: – Treneren er øverste leder for et fotball-lag

Gjennom hele dagen merket sjefen på Sagosen at noe var på gang

Rød KrF-er lanseres som statsråd for Solberg

Skjebnekamp i kveld: Dette taler for svensk seier

Slik kan Trondheim «snyte» deg for mindre eiendomsskatt

Slik kan Trondheim «snyte» deg for mindre eiendomsskatt

Saken oppdateres.

Det blir 32 år til neste gang man kan oppleve en supermåneformørkelse lik den som var synlig tidlig mandag morgen.

LES MER: Kun åtte slike formørkelser siden 1900

Flere av Adresseavisens lesere har vært oppe for å forevige fenomenet. Sven-Erik Knoff, som til daglig jobber som fotograf og filmskaper, tok dette bildet av månen over Nidarosdomen.

Ronny Teigås fotograferte måneformørkelsen fra Frøya. Bildet under er tatt klokka 06.15.

Naturfotograf Lillian Utstrand Gulliksen har sendt inn montasjen under, som viser de ulike fasene av måneformørkelsen. Den startet like etter klokka halv fem i natt, og vil være mulig å se frem til 08.48.

- Jeg våknet like over klokka 5 og kikket ut av soveromsvinduet. Da jeg så at det var stjerneklart var det bare å kle på seg og komme seg ut, sier Gulliksen til Adresseavisen.

Hun er en ivrig hobbyfotograf, med naturfoto som den store interessen.

- Det er utrolig artig å ta bilder av slike naturfenomener, sier hun.

Svein Melum observerte måneformørkelsen over Asserøya i Bjugn, og tok dette bildet klokka 06.25 idag tidlig.