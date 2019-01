Adresseavisen rammet av epost-problemer i Microsoft

Epost-systemet i mediehuset har vært nede siden cirka kl 09.00 torsdag morgen.

Har du nyhetstips eller andre viktige beskjeder, kan vi nås på telefon 464 07200 eller direktemelding via vår Facebookside.

Twitterkontoen Microsoft 365 Status, Microsofts offisielle konto for beskjeder og hendelser omkring Office 365, skriver kl 14.54 at de jobber med å reparere problemet:

«Vi har fastslått at en delmengde av Domain Controller-infrastruktur ikke reagerer, noe som resulterer i tidsavbrudd for brukertilkobling. Vi forsøker å redusere problemet. Flere detaljer finner du i administrasjonssenteret EX172491.»

We’ve determined that a subset of Domain Controller infrastructure is unresponsive, resulting in user connection time outs. We’re applying steps to mitigate the issue. More details can be found in the admin center published under EX172491.