En Oscar-nominasjon har gjort et forlatt, russisk fiskevær til verdens minst sannsynlige turistattraksjon

«Hvorfor i all verden valgte vi skiskyting? Den mest ustabile av alle idretter»

Ti kjørte for fort på E6

Her måtte bilførerne punge ut

Alex Salmond siktet for voldtektsforsøk

Saken oppdateres.

Politiet i Trøndelag melder at de i perioden 13.00 - 16.00 torsdag holdt kontroll i 70-sonen i Ler.

Ti personer ble bøtelagt for fartsovertredelser, der den høyeste målte hastigheten var 87 km/t. I tillegg ble en person bøtelagt for bruk av mobiltelefon under kjøring.

I en annen UP-kontroll, på Fv17 i Steinkjer torsdag, ble det utstedt 17 forenklede forelegg i 50-sonen. Høyeste hastighet der var 69 km/t.