Demonstrerte mot nye vindmøller på Frøya

Det var stort oppmøte av folk som demonstrerte på Frøya i dag mot at NVE vil bygge ut nye vindmøller.

Ville synliggjøre konsekvensene

Aksjonsgruppa «Nei til vindkraftverk på Frøya» ønsket å vise omverdenen hva de mener kan bli konsekvensene av en utbygging av vindmøllene i det åpne øylandskapet. Folk stilte med plakater, gule vester og gule t-skjorter med påskriften «Nei til vindkraft på Frøya», skriver hitra-froya.no.

- Det er fantastisk å se at det er så stort engasjement. Dette er ikke bare en viktig sak for Frøya, men også for oss på Hitra, sier Miriam Baglund, en av de mange demonstrantene, til Hitra-Frøya.

Arrangementet foregikk på Hallaren, ett av stedene der vindturbinene vil bli aller mest dominererende, ifølge aksjonsgruppa.

Holdt appeller

Det ble holdt appeller av Halgeir Opdal fra partiet Rødt og Hans Anton Grønskag fra aksjonsgruppa «Nei til vindkraftverk på Frøya».

