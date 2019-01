Frøya kommunestyre sier ja til folkeavstemning om vindkraftverket

Mor fikk krav om løsepenger for å dekke sønnens gjeld

Saken oppdateres.

Vedtaket kom etter en orientering, blant annet fra sjefen for seksjon for energikonsesjon i NVE, Arne Olsen, og debatt. NVE har tidligere uttalt at en folkeavstemming ikke vil utgjøre en forskjell, uansett resultat av folkeavstemmingen.

Det er aksjonen «Nei til vindkraftverk på Frøya» som står bak kravet om folkeavstemning og samlet inn tilstrekkelig mange underskrifter til at kravet først ble behandlet i formannskapet og torsdag i kommunestyre.

Forrige uke arrangerte aksjonen en demonstrasjon som samlet 350 fra både Frøya og andre steder der det skal bygges vindkraftverk i Norge.

De siste planene viser et kraftverk med 14 turbiner med en høyde til vingetipp på 180 meter. Da det ble gitt konsesjon til kraftverket, gikk planene ut på 135 meter høye vindturbiner.

Motaksjonen på Frøya har de siste ukene vært intens, etter at Trønderenergi offentliggjorde sin investeringsbeslutning sammen med tyske Stadtwerke München.