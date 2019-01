Stoppet tre busser - to sjåfører manglet førerkort

Johaug tok et overlegent NM-gull i Meråker

Saken oppdateres.

Tre busser ble torsdag ettermiddag stoppet på E14, nær svenskegrensa. Samtlige hadde prøvekjennemerker.

Det viste seg at to av bussjåførene manglet førerkort for buss. De er anmeldt og bøtelagt.

Det melder Statens vegvesen på Twitter.

- Kjøreforbud inntil de har førere med førerkort, skriver de.

Til Trønder-Avisa sier fagleder for utekontroll i Trøndelag, Jan Ivar Moen at bussene var solgt til Estland og på tur ut av landet.

Bussene var tomme og ble ført av utenlandske sjåfører.