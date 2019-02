Bonusmillion til Melhus

Saken oppdateres.

Tre heldige spillere fra Trøndelag, Akershus og Finnmark ble ekstraordinære Lotto-millionærer lørdag kveld.

Morsan sendte melding

- Har jeg vunnet? Det er ikke kødd? Vet du, dette var morsomt, for morsan sendte meg melding nettopp, for det var noen på Melhus som hadde vunnet, så hun ville vite om det var meg, sier han og ler godt.



- Dette var moro. Det her vart.. Jeg har liksom ikke ord, jeg, sier han og ler.

- Nå skal jeg ihvertfal feire, jeg må jo det. Jeg skal sprette ei flaske vin ihvertfall. Jeg har et eldre hus som jeg driver og pusser opp, så pengene kommer godt med i en slik prosess.



- Men først, før jeg feirer skal jeg ringe moren min. Jeg gleder meg til å fortelle at det faktisk var jeg som hadde vunnet i Lotto. Jeg syntes det var litt rart også, skjønner du, for hun har aldri ringt og spurt meg om noe slikt før og vi er ganske mange som bor på Melhus, sier han og ler.



Mannen på Melhus hadde Lotto-abonnement via mobil, og ønsker å være anonym.

Vant på sine rekker

Vinnerrekkene ble trukket ut av alle leverte Lotto-rekker som ble levert inn til trekning 2. februar. De tre vinnerne trengte altså ikke syv rette for å bli millionærer - kun at rekken deres ble trukket ut.

De tre heldige er fra:

Akershus - Bærum. Mannen hadde levert spill fra desktop

Finnmark - Alta. Mannen hadde levert spill fra mobil

Trøndelag - Melhus. Mannen hadde levert spill fra mobil

Delte 15 millioner

Etter hovedtrekningen ble det festkveld i Son og i Kristiansand, da to heldige vinnere delte 15 millioner kroner.

