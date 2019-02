Fikk beslaglagt førerkortet etter front-kollisjon i Klæbu

- Lukasjenko har bit for bit satt mediene under sin kontroll

Saken oppdateres.

Politiet har beslaglagt førerkortet til den ene sjåføren, forteller operasjonsleder Frank Brevik ved Trøndelag politidistrikt.

- Det er opprettet sak og beslaglagt førekort ut fra opplysninger på stedet. Vi må etterforske for å avdekke de faktiske forholdene, sier Brevik.

Uhellet skjedde i Tanemsbruvegen rett vest for ungdomsskolen.

Politibetjent Tommy Aune som var på stedet etter ulykken, opplyste til Adresseavisen at de to sjåførene ble lettere skadd, og de ble fraktet til St. Olavs hospital for sjekk. Han fortalte også at at bilen som kom kjørende opp i retning Klæbu sentrum, trolig har kommet over i motgående kjørefelt før ulykken.

Begge førerne ble tatt hånd om av ambulansepersonell, skrev Trøndelag politidistrikt på Twitter klokka 12.30.

Alarmoperatør Gunnar Sundli ved Midt-Norge 110-sentral forteller at ingen av sjåførene satt fastklemt etter kollisjonen.

Trafikken fløt greit på stedet etter ulykken. Trøndelag politidistrikt meldte først om den i 12.20-tiden.