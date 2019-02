Front mot front-kollisjon i Klæbu

Dramatisk spurt da to Byåsen-løpere ble nummer to på lagsprinten

Saken oppdateres.

Uhellet har skjedd i Tanemsbruvegen rett vest for ungdomsskolen. Begge førerne er ute av bilene. De tas hånd om av ambulansepersonell, skriver Trøndelag politidistrikt på Twitter klokka 12.30.

Politibetjent Tommy Aune på stedet opplyser til Adresseavisen at de to er lettere skadd, og vil bli fraktet til St. Olavs hospital for sjekk. Han legger også til at bilen som kom kjørende opp i retning Klæbu sentrum, trolig har kommet over i motgående kjørefelt før ulykken.

Alarmoperatør Gunnar Sundli ved Midt-Norge 110-sentral forteller at ingen av sjåførene satt fastklemt etter kollisjonen.

- Den ene sjåføren har sagt at han har brudd i foten, mens den andre har sagt at han har vondt i ryggen, sier operasjonsleder Bjørn Handegard i Trøndelag politidistrikt.

Trafikken flyter greit på stedet.

Trøndelag politidistrikt meldte først om ulykken i 12.20-tiden.