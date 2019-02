Singel på valentines? Her er vår topp 10-liste med filmer for deg

- Vi kan ikke lukke øynene for at det kan foregå radikalisering på norske campus

Her er enda et talent som vraker Rosenborg

Ny medaljekamp endte med den sure fjerdeplassen for Mowinckel

Disse fjellene er så utenomjordiske at de sies å ha inspirert Star Wars

Krever over en halv milliard etter gigantkonkurs i Trøndelag

Symbolsk brexit-nederlag for May i Parlamentet

Saken oppdateres.

Politiet i Trøndelag melder at det har gått et isras med mye vann på fylkesvei 714. Raset skal ha gått sørøst for avkjøringen til Kyrksæterøra.

Her er det redusert fremkommelighet på grunn av isras og vannmasser i vegbanen, skriver veitrafikksentralen på Twitter.