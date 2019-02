Politimann fra Trøndelag mistet livet i snøskred i Japan

Godværet kan gi smøretrøbbel for Norge

Saken oppdateres.

Kirkreit var på skiferie sammen med fem andre venner da skredet ble utløst.

Familien opplyser at skredet ble utløst da reisefølget var på tur ned fjellsiden for å ta skiheisen opp en siste gang for dagen. De fem andre klarte å komme seg unna skredet.

– Han var en klippe for oss, og var et forbilde som veldig mange av oss så opp til. Han vil bli dypt savnet, sier familien til Trønder-Avisa.

Politiet bekreftet i helgen at det var en av deres ansatte som hadde omkommet.

– Vi kan bekrefte at en ansatt hos oss har omkommet i snøskred i Japan. Det er tungt og trist for kollegaene og de som sto han nær, og våre tanker går til de etterlatte, skriver pressesjef Unni Grøndal i Oslo politidistrikt.