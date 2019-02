Steiner lå i veibanen på E6

Hadde du bestått bilteorien? Ta quizen her!

Saken oppdateres.

Like etter klokka 10 tirsdag formiddag ble det opplyst at steinene var fjernet og at veibanen var åpen.

- Vi vet ikke årsaken til at steinene ligger der. Det kan ha gått et lite steinras, sa trafikkoperatør Eirik Meyer Jensen i Vegtrafikksentralen tidligere på dagen.

Han opplyste at de fikk melding om steinene klokka 09.35 tirsdag formiddag.

Vegtrafikksentralen sendte ut ryddemannskap til stedet.