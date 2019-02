Foreslår Trond Giske som styremedlem i fylkesstyret

Full splid om Giske skal bli nestleder i Trøndelag Ap - kan ende med at dagens ledelse gir seg Her avgjøres det om Giske inntilles som nestleder

Saken oppdateres.

En enstemmig valgkomite foreslår Per Olav Hopsø til leder og May Britt Lagesen som nestleder i fylkespartiet til Arbeiderpartiet. En samlet valgkomite vil ha Trond Giske som styremedlem og vil også ha han som medlem i arbeidsutvalget. Det betyr at han får en sentral plassering av ledelsen i fylkeslaget.

Årsmøtet er 2.- 3. mars. Komiteen har hatt fem møter før de onsdag la fram en innstilling.

- Det har vært en vanskelig jobb. Vi måtte gå noen runder før alt var klart, sier Jorodd Asphjell.

Uenighet om to nestledere

- Noen mener det er altfor tidlig og andre at det er for sent, svarer Asphjell på spørsmål om hvorfor de foreslår Trond Giske inn i styret selv om det vekker mange reaksjoner, særlig fra de som har varslet mot ham og varslernes støttespillere.

- Det var uenighet om vi skulle ha to nestledere, sier Asphjell.

Han svarer på spørsmål om hvorfor valgkomiteen gikk bort fra forslaget om Giske som nestleder. Han skulle i tilfelle bli én av to nestledere.

- Det hadde ført til at arbeidsutvalget hadde fått seks medlemmer mot dagens fem. Mange mente det hadde ført til at arbeidsutvalget ble for stort.

Vara til landsstyret

Med Giske inn som styremedlem er han også innstilt som vara for Hopsø til landsstyret. I dag har fylkespartiet to plasser, men det kan øke til fire faste fordi Nord - og Sør-Trøndelag har blitt ett fylke. Landsmøtet senere i vår skal ta stilling til det.

Blir det fire plasser kan det bety at Trond Giske vil kunne bli fast medlem av landsstyret gjennom Trøndelag. Dermed kan han få både tale -, forslag og stemmerett. I dag har han gjennom stortingsplass "kun" tale- og forslagsrett.

Det nye fylkesstyret skal avgjøre hvem som får de to nye plassene.

Asphjell ønsket først Giske som nestleder

Da valgkomiteen i Trøndelag Arbeiderparti møttes onsdag formiddag i Folkets Hus i Trondheim sto kampen først om Trond Giske som nestleder.

Ifølge VG ga støttespillerne til Giske tidlig på møtet opp kampen for å få ham som nestleder i Norges største fylkeslag i Arbeiderpartiet. De innså at han hadde for lite støtte. I stedet kjempet lederen i valgkomiteen, Jorodd Asphjell, for å få Giske inn i ledelsen av fylkespartiet gjennom en plass i arbeidsutvalget.

Store protester

Forslaget om å innstille Giske til nestlederposisjonen har skapt store protester i partiet. Både dagens leder og nestleder skal ha truet med å trekke seg dersom Trond Giske ble nestleder.

Etter det Adresseavisen forstår har valgkomiteen - i samtaler med dagens leder Per Olav Hopsø og nestleder May Britt Lagesen - fått beskjed om at de ikke ønsker Giske inn i ledelsen.

- Hvis Giske kommer inn som nestleder vil dagens lederduo trolig gi beskjed om at de vil trekke seg, sier en kilde tett på komiteens arbeid til Adresseavisen.

