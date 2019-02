- Gir meg enda større mulighet til å drive med politikk

Full splid om Giske skal bli nestleder i Trøndelag Ap - kan ende med at dagens ledelse gir seg Her avgjøres det om Giske inntilles som nestleder

Saken oppdateres.

Dette skriver Giske på Facebook kl 14 i dag:

- Valgkomiteen har spurt meg om å bli medlem av styret og arbeidsutvalget i Trøndelag Arbeiderparti. Den tilliten setter jeg stor pris på.

Et slikt verv gir en enda større mulighet til å drive med politikk der det betyr mest for meg, blant velgerne i hjemfylket mitt. Det gir også mulighet til å være med på byggingen av landets største fylkesparti sammen med medlemmer, tillitsvalgte og folkevalgte.

Jeg ble i går informert om at et flertall ønsket meg som nestleder, men at det var mulig å få til en løsning som også mindretallet kunne være med på. Det valget var enkelt. Det aller viktigste for partiet er samling om det politiske arbeidet og den viktige valgkampen som står foran oss.

Styremedlem og medlem i arbeidsutvalget

Det var onsdag formiddag valgkomiteleder Jorodd Asphjell kom med en enstemmig innstilling til styret i Trøndelag Ap.

Der ble det klart at Trondheim Aps ønske om å få Giske inn som nestleder, ble vraket. I stedet kunne Asphjell opplyse om at Giske innstilles som styremedlem, og medlem av det mektige arbeisdsutvalget (AU) i fylkesstyret.

Per Olav Hopsø innstilles som leder og May Britt Lagesen som nestleder til årsmøtet 2.- 3. mars.

- Det har vært en vanskelig jobb. Vi måtte gå noen runder før alt var klart, sier leder i valgkomiteen, Jorodd Asphjell etter fem møter i komiteen.

Reaksjoner fra Namsos

Etter at det ble klart at Giske fikk framskutt styreplass og plass i arbeidsutvalget kom det flere reaksjoner fra sentrale medlemmer.

Partiets ordfører i Namsos, Arnhild Holstad, er en av dem som har sagt at hun ikke ønsker Trond Giske inn i fylkesstyret. Hun reagerer slik på valgkomiteens innstilling:

- Hva skal jeg si? Det er i alle fall bra at han ikke er innstilt som nestleder, men jeg mener det er for tidlig at han går inn i styret, sier hun. Holstad regner med at flertallet på årsmøtet stemmer Giske inn i styret.

- Jeg mener det hadde vært best for alle parter å bruke mer tid. Det hadde vært bra å la Trøndelag Ap bygge seg opp uten konflikter rundt Trond Giske. Det er nok hensyn å ta når vi slår sammen to fylkeslag til ett nytt.