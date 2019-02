Gir opp kampen for å få Giske som nestleder

Full splid om Giske skal bli nestleder i Trøndelag Ap - kan ende med at dagens ledelse gir seg Her avgjøres det om Giske inntilles som nestleder

Ikke rart at gaupejakt får det til å koke over

Full splid om Giske skal bli nestleder i Trøndelag Ap - kan ende med at dagens ledelse gir seg Her avgjøres det om Giske inntilles som nestleder

Saken oppdateres.

Nå står kampen om en sentral styreplass, skriver VG.

Avisa skriver at Trond Giskes nære støttespiller og leder av valgkomiteen, Jorodd Asphjell, i det pågående møtet i valgkomiteen gir opp å få Giske valgt som fylkets nestleder.

Valgkomiteen i Arbeiderpartiets største fylkeslag sitter akkurat nå samlet i Folkets Hus i Trondheim. Den store spenningen har vært om Giske blir foreslått til nestleder.

Ultimatum

Etter det Adresseavisen forstår har valgkomiteen - i samtaler med dagens leder Per Olav Hopsø og nestleder May Britt Lagesen - fått beskjed om at de ikke ønsker Giske inn i ledelsen.

- Hvis Giske kommer inn som nestleder vil dagens lederduo trolig gi beskjed om at de vil trekke seg, sier en kilde tett på komiteens arbeid til Adresseavisen.

Dette skal nå da altså valgkomiteen tatt til seg.

Trondheim Ap

Opprinnelig skulle komiteleder Jorodd Asphjell og resten av komiteen bli ferdige mandag, men det sørget Trondheim Ap for at ikke skjedde. For en knapp time før valgkomiteen møttes kom lokallaget med innspill om at Trond Giske skulle ha en plass i ledelsen, og da helst som nestleder ved siden av May Britt Lagesen. Det vil føre han rett inn i det mektige arbeidsutvalget (AU). Dette skapte splid i komiteen, og etter over fire timers møte ble det bestemt at man måtte ta et nytt møte.

Det er også uenighet om det i hele tatt trengs to nestledere i Trøndelag Ap.

LES OGSÅ:

Full splid om Giske skal bli nestleder i Trøndelag Ap

- For tidlig med Giske i fylkesstyret

Tone Sofies Aglens kommentar: Trøndelag er blitt Arbeiderpartiets Balkan