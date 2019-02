Isras i Oppdal

Saken oppdateres.

Politiet fikk torsdag kveld melding om at is har falt ned i veibanen i Gråura i Oppdal.

- Det sendes ut entreprenør, melder politiet i Trøndelag på Twitter klokka 20.39.

Vegtrafikksentralen i Midt-Norge forteller at raset har skjedd på vestsiden av fylkesgrensa mot Møre og Romsdal.

- Det er en strekning på cirka 100 meter hvor det har rast ut litt is i veibanen. Deler av det ene feltet er sperret. Entreprenøren er sendt ut, sier Pål Haugbro ved Vegtrafikksentralen i Midt-Norge.

De oppfordrer folk til å kjøre forsiktig rundt Gråura og ved fylkesgrensa i kveld.

Like før klokka 21. 30 melder de at veien er ryddet for is.