To ulykker på E6 ved Grillstadtunnelen

Saken oppdateres.

Først ble det sendt nødetater til en ulykke hvor et kjøretøy hadde kjørt inn i veggen på Grillstadtunnelen. Deretter ble det meldt om en annen ulykke med tre biler involvert. Grillstadtunnelen på E6 ble stengt, men er nå åpen igjen.

- Begge ulykkene er i Grillstadtunnelen, men har ingenting med hverandre å gjøre ut fra hva vi vet. Ulykkene er i ulik ende av tunnelen, som medfører at tunnelen blir stengt til vi har ryddet opp, sier Kamilla Engen hos operasjonssentralen.

Engen forteller at det ikke er meldt om noen personskade, og det er uvisst hvor mange personer som er involvert i ulykkene.

Like etter klokken 12.30 melder politiet i Trøndelag på Twitter at tunnelen er ryddet og åpen for normal ferdsel.