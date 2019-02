NÅ: Giske gir opp plass i Trøndelag-ledelsen

Saken oppdateres.

Trond Giske skriver at han ikke lenger ønsker å være en del av ledelsen av Trøndelag Ap fordi det ville blitt en delt innstilling. Han vil fortsette å tiltre i styret, og lede organisasjonsutvalget.

Uenighet i valgkomiteen

Dette skriver Trond Giske på Facebook klokken 14.30:

«Lederen i valgkomitéen har opplyst meg om at det ikke lenger er mulig å få en enstemmig innstilling på meg til arbeidsutvalget i Trøndelag Arbeiderparti. En delt innstilling vil føre til støy og konflikt helt fram til årsmøtet. Verken for Trøndelag Arbeiderparti eller meg selv er det en ønskelig situasjon. Det er et halvt år til et viktig kommunevalg og vi må få oppmerksomheten over på kandidatene våre, på politikk og på våre svar for et bedre Trøndelag. Jeg sitter fortsatt som tiltredende medlem i styret i Trøndelag Arbeiderparti og leder av organisasjonsutvalget. En fortsatt støy om en AU-plass er ikke verdt den belastningen det ville medføre for alle partimedlemmer, tillitsvalgte og kandidater til kommunevalget.»

Innlegget kom mens valgkomiteen i Trøndelag hadde sitt ekstraordinære valgkomitemøte på Stortinget. Det startet klokken 14.00. Innstillingen om et nytt styret i fylkeslaget vurderes på nytt etter at partiledelsen fikk en bekymringsmelding om en video der Giske danser med en ung kvinne på et utested i Oslo, som flere i Ap har reagert på.

På bar med Asphjell

Valgkomiteleder Jorodd Asphjell bekreftet fredag at han var sammen med Giske på barbesøket.

Giske skriver videre at Jonas Gahr Støre og Kjersti Stenseng sa tidligere i vinter at det ikke er noe som står i veien for hans fulle deltakelse i partiet, og at det var bakgrunnen for at han sa ja til å være kandidat. Han skriver videre at han er glad for støtten han har opplevd i Trøndelag Ap.

I innlegget trekker han også inn medienes rolle i saken, og da spesielt VG.

«Mediene har også engasjert seg sterkt i dette styrevalget. Det toppet seg i en svært feilaktig sak i VG i går kveld. En video, som den involverte kvinnen sier er helt uproblematisk, er brukt for å presse valgkomitéen med trussel om at den ville bli havne i VG hvis jeg ikke ble vraket. Da trusselen ikke førte frem, ble den brukt til en svært uriktig fremstilling i VG. Dette reiser viktige demokratiske spørsmål om hva som skal få styre beslutningsprosessene i et fylkesparti. Jeg håper også at det vil føre til en debatt om denne typen journalistikk.»

Til slutt i innlegget skriver han at denne prosessen har vært krevende for familie, partivenner og fagbevegelsesvenner.

«Jeg håper at vi nå kan gå videre sammen. Jeg hadde et ønske om å engasjere meg sterkere i Trøndelag Arbeiderpartis styre for de sakene jeg brenner for i Trøndelag og Norge. Det engasjementet tar jeg med meg i den rollen jeg nå skal ivareta i styret og i organisasjonsutvalget.»

