Trøndelag Ap tar stilling til ny lederkabal

Saken oppdateres.

Fylkessekretær Pål Sture Nilsen bekrefter overfor Adressavisen at møtet er over rett før klokken 09 fredag morgen.

Møtet er kommet i stand etter videoen der Trond Giske danser med en ung kvinne på et utested i Oslo, som flere i Ap har reagert på.

- Skal valgkomiteen ta stilling til om innstillingen fra valgkomiteen skal endres?

- Ja, det stemmer, sier Nilsen.

Også valgkomiteens leder Jorodd Asphjell bekrefter overfor Adresseavisen at møtet er over og et nytt møte er booket når han lander i Oslo 12.50 i dag.

- Er det flere enn AUF i valgkomiteen som har tatt opp mulige endringer?

- Det vil jeg ikke svare på nå.

Trøndelag AUF, som er representert i valgkomiteen, holder senere fredag et eget ekstraordinært møte i forbindelse med den nye utviklingen rundt den tidligere Ap-nestlederen.