Flere ferjer må innstille rutene

Saken oppdateres.

Et lavtrykk i Norskehavet som kommer inn over kysten av Troms onsdag morgen, gir uvær med liten vestlig storm i Trøndelag.

Datamodellene viser vindkast på over 100 kilometer i timen (full storm) et godt stykke inn i Trondheimsfjorden fra onsdag morgen.

Uværet skaper problemer for flere ferjesamband. FosenNamsos Sjø skriver i en trafikkmelding at de ønsker å gjøre oppmerksom på at det er stor sannsynlighet for innstilling av ruter i onsdag morgen grunnet værforholdene. De ber passasjerer om å holde seg oppdatert via trafikkmeldinger som blir sendt ut fortløpende.

Rute 805 Trondheim-Brekstad

FosenNamsos sjø skriver at de vil innstille flere avganger på rute 805 mellom Trondheim og Brekstad med MS Trondheimsfjord1.

Avgang fra klokka 06.20 fra Trondheim og avgang fra Brekstad klokka 07.30 blir innstilt på grunn av værforholdene.

Alternativ transport med buss fra Trondheim klokka 06.20 til Hysnes og Brekstad. Alternativ transport med buss fra Hysnes til Brekstad klokka 07.05. Alternativ transport med båt fra Brekstad og Lensvik (rute 800) klokka 06.15. Det settes også opp alternativ transport med buss fra Brekstad klokka 07.30 til Hysnes samt Trondheim via Lensvik. Passasjerer fra Hysnes henvises til taxi fra Hysnes klokka 07.30 til Rissa deretter rutebuss nr. 450 fra Rissa til Trondheim, med avgang fra Rissa klokka 07.55.

Rute 800 Trondheim-Brekstad-Kristiansund

MS Terningen innstiller avgang fra Edøy til Kristiansund klokka 07.00 på grunn av værforholdene. Alternativ transport med ferjeavgang klokka 06.45 deretter rutegående buss til Kristiansund, rute 821.