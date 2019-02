Politimann skadd i snøskuterulykke i Grong

Saken oppdateres.

Torsdag kveld drev politiet med lavinehundtrening i Grong, da det oppsto en ulykke under transport med en snøskuter.

Hendelsen skal ha skjedd i fjellet vest for Heia.

En politihundefører falt av skuteren og er kjørt til sykehus med smerter i en fot.

Like etter melder politiet at det er opprettet sak på forholdet og Spesialenheten for politisaker samt Arbeidstilsynet er rutinemessig varslet.

- Det var to hundeførere som satt på samme skuter på vei opp en skråning. Sjåføren så at det var litt for bratt og tok derfor en sving, som passasjeren ikke fikk med seg. Dermed datt han av og falt i en haug med greiner, sier operasjonsleder Wenche Johnsen hos Trøndelag politidistrikt, og påpeker at passasjeren var uheldig med landingen.

- Maks uflaks. Det er fortsatt uvisst om hundeførerens lår er brukket eller ikke, sier hun.

Hundeføreren jobber til vanlig i Trøndelag politidistrikt.