Pressens faglige utvalg uttaler:

Saken oppdateres.

Klagen gjelder en reportasje i Adresseavisen publisert på nett og papir. Reportasjen satte et kritisk søkelys på økonomiske disposisjoner, prosjekter og aktører i Arbeidernes Økonomiske Fellesorganisasjon (AØF) gjennom de siste tiårene. Det ble oppgitt at organisasjonen på et tidspunkt var på jakt etter investorer, og at AØF fikk «napp» hos Entra der en partikollega av en AØF-leder var direktør.

Klager er Rune Olsø, som ble omtalt i reportasjen som Entra-direktør og partikollega av AØF-lederen. Klager anfører at Adresseavisens reportasje inneholder en feil, da han ikke var ansatt i Entra da AØF fikk «napp». Klager opplever at avisens fremstilling skaper uberettiget mistanke om kameraderi. I klagen vises det til Vær Varsom-plakatens (VVP) 3.2 om kontroll av opplysninger.

Adresseavisen avviser brudd på god presseskikk og anfører at klager bare er nevnt tre steder i teksten i forbindelse med ren faktainformasjon. Redaksjonen viser også til kildeinformasjon og kildemateriale som taler for at samarbeidsplanene mellom Entra og AØF ikke ble lagt til side før etter at klager hadde tiltrådt stillingen i Entra. Endelig påpeker Adresseavisen at klager ikke etterlyste retting av faktafeil da han kontaktet redaksjonen etter publisering.

Pressens Faglige Utvalg mener på generelt grunnlag at det er av det gode om feil og unøyaktigheter blir rettet opp så snart som mulig. Utvalget vil oppfordre både redaksjonene selv og dem som måtte være berørt av redaksjonenes omtale, til å bidra i den sammenheng.

Etter utvalgets syn godtgjør Adresseavisen at det fortsatt pågikk planer om et samarbeid mellom Entra og AØF etter at klager hadde tiltrådt stillingen i Entra. Klager anfører imidlertid primært at han ikke var ansatt i Entra da det først ble aktuelt med et samarbeid, eller da AØF fikk «napp» hos Entra, som det heter i reportasjen.

En rimelig lesning av det påklagede avsnittet, slik utvalget ser det, er at klager satt som direktør i Entra da selskapet først sa seg villig til å investere i AØFs prosjekt. Dette fremstår som redaksjonens egen konstatering. Utvalget finner ingenting i det forelagte materialet som tilsier at opplysningen er korrekt, og forstår at fremstillingen kan ha gjort omtalen mer rammende for klager.

Adresseavisen var i sin fulle rett til å påpeke at klager var partikollega av den ansvarlige AØF-lederen, men i utvalgets øyne er det ikke uvesentlig for det etterlatte inntrykket om klager satt som direktør da samarbeidet ble initiert, eller om han kom inn på et senere tidspunkt mens samarbeidsplanene fortsatt ble drøftet. Det fremgår av tilsvarsrunden at redaksjonen ikke kontaktet klager før publisering som et ledd i opplysningskontrollen. Utvalget mener at redaksjonen samlet sett ikke gjorde nok for å se til at den hadde dekning for sin fremstilling av forholdet, jf. VVPs 3.2 om kontroll av opplysninger.

Adresseavisen har opptrådt kritikkverdig på 3.2 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 27. februar 2019

Alf Bjarne Johnsen,

Anne Weider Aasen, Stein Bjøntegård, Ellen Ophaug,

Øyvind Kvalnes, Kristin Taraldsrud Hoff, Sylo Taraku