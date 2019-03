Kraftig brann i Bjarne Brøndbos bilopphuggeri

Saken oppdateres.

- Det er bekreftet brann i et bilopphuggeri på Skage i Overhalla, sier operasjonsleder Kamilla Engen i Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen.

Det var ikke personer i bygningen da brannen startet. Et vaktselskap som så brannen på kamera varslet 110-sentralen, ifølge Engen.

- Vi fikk melding fra brannvesenet klokken 02.25. Slukkinga har hatt god effekt, og brannen har ikke spredt seg til lokaler hvor det er brennbare stoffer. Brannvesenet har kontroll, og det er ikke behov for evakuering av øvrig bebyggelse.

- Livsverket til fatter'n

Bilopphuggeriet på Skage eies og drives av Bjarne Brøndbo. D.D.E.-vokalisten var fattet da Adresseavisen snakket med ham tidlig fredag morgen.

- Det oppleves veldig dramatisk. Det som er meget heldig i en uheldig situasjon, er at vi har et overvåkingssystem koblet opp mot et vaktseslakp. Uten det ville anlegget stått i full fyr, sier Bjarne Brøndbo:

- Får brannen fortsette, kan det bli en tragedie, for dette er livsverket til fatter'n. Men hvis de klarer å holde brannen der den er nå, ser jeg lysere på situasjonen enn da jeg ble oppringt og måtte komme meg til Skage.

- Trampet rundt her siden jeg var gutt

Brøndbo sier at brannen trolig har startet i et lager som ligger over kontorer, garderober og personalområder. Brannvesenet har hindret spredning til lokaler hvor det oppbevares brannfarlige stoffer.

- Når det først brenner her, er det mye som kan brenne. Vi lagrer baklys og vindusspylermotorer og slikt der. Hvis jeg skal gjette hva årsaken kan være, tipper jeg elektrisk feil. Selv om vi har hatt eltilsyn og branntilsyn, kan jo sånt skje.

På nettsidene til bedriften hans, Bil1din, står det at foreldrene startet bilopphuggeriet for rundt 40 år siden.

- Jeg har trampet rundt her i småskoene siden jeg var gutungen. Jeg er veldig glad for at ingen er skadet eller blitt ødelagt av dette, og at det bare er bygningen som har fått skader. Samtidig er dette arbeidsplassen til 18 mennesker.