Katt i bur ble kastet utfor en skråning

Politiet opplyser på Twitter at en lokal kontaktperson i dyrevern har funnet et bur med en levende katt inni.

- Vi fikk melding klokken 17.14 i ettermiddag om at flere bilister skal ha observert at noen kastet et dyrebur utfor en skråning, og at det kunne se ut som om det var et dyr inne i buret. Dette skal ha skjedd like etter avkjøringen fra E6 ved Ulsberg, på riksvei 3 over mot Kvikne, sier Bjørn Handegard, operasjonsleder hos politiet.

Forholdet vil bli anmeldt.

- Dette er et alvorlig brudd på dyrevernsloven. Dyr er hjelpeløse, og prisgitt menneskers handlinger. Å putte et dyr i et bur, for så å kaste det ned en skråning, er en grusom handling, sier Svein Åkervik, oppdragsleder hos politiet.