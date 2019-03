Kjørte ut av veien og i en bergvegg på Fosen

Gullhåpet lever for Norge: Riiber sikret godt utgangspunkt

Saken oppdateres.

Trafikkulykken skjedde på fylkesvei 721 ved Torsidalen.

- Det er en bil som har kjørt ut av veien i motsatt kjørefelt og i en bergvegg, forteller operasjonsleder Bjørn Handegard.

Han opplyser at den involverte, en kvinne i 40-årene, hadde kjørt i ca. 40 til 50 km/t forut for ulykken, og at det er rapportert om mye bløt snø i veibanen.

- Vi oppretter sak på grunn av de materielle skadene, sier Handegard.

Han opplyser at kvinnen har vært innom legevakta ettersom hun var litt forslått.

- Det er behov for bilberging, forteller operasjonslederen.